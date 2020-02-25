Гендиректор «Вашингтона» рассказал о реакции Овечкина на переход Ковальчука

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал о реакции капитана команды Александра Овечкина на переход форварда Ильи Ковальчука, передает РИА «Новости».

«Ови был рад. Очевидно, что они хорошие друзья. Они очень хорошо знают друг друга. Думаю, что они заранее обговорили, что хотели бы играть вместе, но у Овечкина был правильный подход к этому», — сказал Маклеллан.

Россиянин перешел в новый клуб из «Монреаля Канадиенс» 24 февраля. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Ковальчук принял участие в 39 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» анонсировал дебют Ковальчука.