Вдова Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета

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Вдова легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта Ванесса подала иск против компании Island Express Helicopters, сообщает TMZ.

По информации издания, причиной подачи заявление стало разрешение владельцев вертолета на полет при плохих погодных условиях, а также халатность пилота Ары Зобаяна.

Авиакатастрофа с участием Брайанта произошла утром 26 января в Калифорнии. На борту вертолета помимо баскетболиста находились его 13-летняя дочь Джианна, пилот и еще шесть пассажиров. Все они погибли.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», за который выступал с 1996 по 2018 год. Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08 и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Брайант — второй игрок в истории НБА по количеству очков, набранных за один матч. Во встрече регулярного чемпионата против «Торонто Рэпторз» атакующий защитник набрал 81 балл.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее сообщалось, что легендарный баскетболист Майкл Джордан выступил с речью во время церемонии прощания с Брайатом.