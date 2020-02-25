Матчи чемпионата Японии по футболу отменены из-за коронавируса

Руководители чемпионата Японии по футболу приняли решение отменить семь матчей из-за коронавируса, передает ТАСС.

Как сообщает японское общественное телевидение, не состоятся игры, которые были запланированы на 26 февраля. Также руководство J1 League рассматривает отмену всех матчей до середины марта.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания погибли 2,6 тысяч человек, 25 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 77 тысяч. В Японии коронавирусом заразились более 850 человек. 691 из них являются пассажирами лайнера Diamond Princess.

Ранее сообщалось, что второй матч 1/16 финала Лиги Европы между миланским «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса.