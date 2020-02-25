Болельщик при помощи бороды поздравил Овечкина с 700-ым голом в НХЛ

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Болельщик клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Эрик Брукс при помощи бороды поздравил капитана команды Александра Овечкина с 700-ым голом в регулярных чемпионатах лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Мужчина уложил свою пышную бороду в форме числа 700.

Стоит отметить, что это далеко не первое проявление подобной любви к столичному клубу. До настоящего момента Брукс также поздравлял команду с долгожданной победой в Кубке Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» поздравил капитана команды Александра Овечкина с приближающимся пополнением в семье, опубликовав фотографию форварда с супругой Анастасией Шубской.