Мадридский «Реал» хочет купить Холанда

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Мадридский «Реал» хочет купить нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, руководство самого титулованного клуба Европы заинтересовано в приобретении молодого вундеркинда, ярко начавшего свою карьеру в немецкой команде.

Согласно контракту, который Холанд заключил в январе текущего года, он может быть выкуплен в 2021 году за фиксированную сумму в £65 миллионов.

Стоит отметить, что в восьми играх за «шмелей» норвежец забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что фанаты итальянского «Наполи» встретили делегацию «Барселоны», прибывшую на матч 1/8 финала Лиги чемпионов.