Губерниев сравнил дело Логинова с делом журналиста Голунова
Известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев сравнил уголовное дело в отношении чемпиона мира по биатлону Александра Логинова с делом журналиста Ивана Голунова, обвиненного в хранении наркотиков. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его мнению, этот вопиющий случай пренебрежения привалами презумпции невиновности и предвзятости в адрес конкретного спортсмена необходимо придать огласке, чтобы спасти карьеру прославленного россиянина.
«Мы после проведенных обысков в номере у Логинова мгновенно вылетели из отеля и дали огласку случившемуся. Здесь нужно действовать решительно и едино, как в деле Ивана Голунова.
Полицейским ничего не мешало прийти в любой другой день, кроме соревновательного. А они еще заставили сидеть в шесть устраняю спортсменов в одних трусах! Это все смахивает на идиотизм», — сказал Губерниев.
Ранее сообщалось, что президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Даллин высказался о последних событиях вокруг россиянина Александра Логинова.