«Ливерпуль» находится в четырех победах от чемпионства
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Мерсисайдский «Ливерпуль» находится в четырех победах от чемпионства в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает Sports.ru.
После победы в заключительном матче 27-го тура против лондонского «Вест Хэма», у подопечных Юргена Клоппа в активе стало 79 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» — 57 очков.
Таким образом для того, чтобы досрочно оформить победу в чемпионате Англии, действующим обладателям Кубка Лиги чемпионов необходимо одержать победы в четырех матчах из оставшихся одиннадцати при условии, что «Сити» выиграет абсолютно все игры подряд.
Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Челси» и сборной Хорватии Матео Ковачич высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».