«Ливерпулю» осталось пять побед до рекорда «Арсенала»
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В заключительном матче 27-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм».
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.
Этот успех позволил продлить мерсисайдскому клубу свою беспроигрышную серию в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) до 44 игр.
Лидером по данному показателю является лондонский «Арсенал», который в период с 2003 по 2004 год не проигрывал в высшей лиге английского футбола на протяжении 49 матчей.
Напомним, что следующая игра в АПЛ для подопечных Юргена Клоппа пройдет 29 февраля в Уотфорде против одноименного клуба.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче 27-го тура АПЛ.