Стало известно, как у тренера Логинова оказалась украинская аккредитация

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Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович находился на чемпионате мира в Антхольце по аккредитации их организации.

22 февраля в гостиничных номерах Логинова и Касперовича итальянская полиция провела обыски и забрала у тренера аккредитацию. Он подозревается в том, что мог находится на турнире с целью транспортировки и распространения запрещенных препаратов.

По словам Брынзака, украинская федерация предоставила Касперовичу аккредитацию в связи с тем, что Логинов является не чужим им человеком, поскольку женат на спортсменки из Украины.

Ранее сообщалось, что Логинов получил €46 тыс. призовых за чемпионат мира.