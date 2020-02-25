Президент IBU поддержал Логинова

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Даллин высказался о последних событиях вокруг россиянина Александра Логинова, передает РИА «Новости».

Во время чемпионата мира в Антхольце итальянская полиция провела обыск в номере россиянина, а также его тренера Александра Касперовича в поисках запрещенных препаратов. Даллин считает, что Логинов не должен завершать карьеру из-за нападок.

«Знаю, что Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований. Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону», – заявил глава IBU.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты могут выступить на чемпионате мира под своим флагом.