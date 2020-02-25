Джордж Клуни может купить «Малагу»

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Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.

По информации издания, речь идет о «Малаге» — команде из одноименного андалусского портового города в регионе Коста-дель-Соль на юге страны. Уточняется, что Клуни готова помочь в инвестировании некая американская группа инвесторов.

С 2010 года акции «Малаги» принадлежит катарскому бизнесмену шейху Абдулле Аль Тани. Он оценивает клуб в €100 млн.

Ранее сообщалось, что подозреваемого по делу об утечке интим-видео тренера «Малаги» арестовали.