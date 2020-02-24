Дубль Ли принес победу «Айлендерс» над «Сан-Хосе»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» в присутствии 13 917 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Девон Тэйвз, Джош Бейли и Андерс Ли, записавший на свой лицевой счет дубль.
Единственный гол у гостей смог осуществить Дилан Гамбрелл.
После этой победы «островитяне» набрали 76 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что супруга нападающего «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская рассказал о заветной мечте своего мужа.