Дубль Ли принес победу «Айлендерс» над «Сан-Хосе»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» оказался сильнее «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизей» в присутствии 13 917 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Девон Тэйвз, Джош Бейли и Андерс Ли, записавший на свой лицевой счет дубль.

Единственный гол у гостей смог осуществить Дилан Гамбрелл.

После этой победы «островитяне» набрали 76 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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