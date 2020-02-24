Все матчи 26-го тура в Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса

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Все матчи 26-го тура в итальянской Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на Goal.

По информации источника, в настоящее время данный ход развития событий рассматривается в правительстве республики. Итоговое решение будет принимать премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Стоит отметить, что 1 марта должен состояться главный матч сезона в Серии А — туринский «Ювентус» на своем поле должен принять миланский «Интер».

Ранее сообщалось, что римский «Лацио» в гостях выиграл у «Дженоа».