Касперович: на нас с Логиновым не возбуждали уголовное дело

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Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, опроверг информацию о том, что на него и его подопечного возбудили уголовное дело в Италии, передает РИА «Новости».

Напомним, что 22 февраля в гостиничных номерах Логинова и Касперовича прошли обыски на предмет наличия запрещённых лекарств и препаратов.

«Нет никакого дела. Я знаю, что допинг в Италии вне закона. Когда приедем в Россию, то изучим итальянские законы на предмет того, имели ли они право изъять наши личные вещи», — сказал Касперович.

Ранее сообщалось о том, что Логинов занимает шестое место в Кубке мира по биатлону .