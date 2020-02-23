Губерниев: на Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил о том, что на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича завели уголовное дело в Италии.

22 февраля полиция в Антхольце обыскала номера Логинова, Касперовича и биатлониста Евгения Гараничева в шесть утра по итальянскому времени. У Логинова отобрали ноутбук и мобильный телефон.

«Есть информация, что на Логинова и Касперовича завели уголовное дело», — написал Губерниев в своем Telegram.

Также журналист отметил, что спортсмену и тренеру дадут выехать из страны.

Сообщается, что правоохранители не нашли улик использования Логиновым допинга.

Ранее россияне не попали в топ-25 в масс-старте на чемпионате мира по биатлону.