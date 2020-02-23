Игрок «Реала» Азар из-за трещины в кости может выбыть на длительный срок

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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бельгии Эден Азар из-за трещины в малоберцовой кости может выбыть на длительный срок. Об этом сообщает пресс-служба «королевского» клуба.

По информации источника, бельгиец может восстанавливаться в течении двух-трех месяцев.

Таким образом, он точно пропустит ближайшие игры против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и каталонской «Барселоны» в Примере.

Напомним, что в текущем сезоне чемпионата Испании Азар провел десять матчей и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Адиль Рами высказался после перехода в «Сочи».