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Действующий чемпион мира в спринтерской гонке Александр Логинов выступит на этапе Кубке мира в Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, россиянин отказался от выступления в сегодняшнем масс-старте из-за неудовлетворительного психологического состояния, однако к возобновлению Кубка мира спортсмен будет готов.

Напомним, что чешский этап Кубка мира по биатлону пройдет в Нове-Место с 5 по 8 марта.

В настоящее время Логинов располагается на пятой строчке в общем зачете.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о желании выступить на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.