Могильный поделился мнением о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ
Обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный поделился мнением о 700-й шайбе форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.
По его словам, догнать Уэйна Гретцки вполне реально, главное — не сбавлять темпа и не травмироваться.
«700 шайб в НХЛ говорят сами за себя. Тебе еще играть и играть, в запасе полно времени и бензина, а главное — сохранять здоровье. Продолжай в том же духе и рекорд Гретцки падет», — сказал Могильный.
Ранее сообщалось, что неоднократный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров пожелал Александру Овечкину не останавливаться в погоне за рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки.