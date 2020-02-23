Могильный поделился мнением о 700-й шайбе Овечкина в НХЛ

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Обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный поделился мнением о 700-й шайбе форварда «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

По его словам, догнать Уэйна Гретцки вполне реально, главное — не сбавлять темпа и не травмироваться.

«700 шайб в НХЛ говорят сами за себя. Тебе еще играть и играть, в запасе полно времени и бензина, а главное — сохранять здоровье. Продолжай в том же духе и рекорд Гретцки падет», — сказал Могильный.

Ранее сообщалось, что неоднократный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров пожелал Александру Овечкину не останавливаться в погоне за рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки.