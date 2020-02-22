«Витязь» вышел в плей-офф КХЛ
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Подмосковный «Витязь» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Подольская команда уступила в матче регулярного чемпионата череповецкой «Северстали», однако сумела набрать одно очко, которое позволило сохранить за собой седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
До конца нынешнего сезона «Витязю» осталось сыграть две игры, а ближайшим преследователям — нижегородскому «Торпедо» — одну.
В четвертьфинальном раунде Запада подмосковный коллектив сразиться либо против московского ЦСКА, либо против петербургского СКА.
Ранее сообщалось, что подмосковной «Витязь» уступил череповецкой «Северстали».