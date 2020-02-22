Минспорта опубликовало заявление по поводу обысков у сборной России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/79/12972079/1-pic905-895x505-85952.jpg">

Министерство спорта Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу обысков у членов национальной сборной по биатлону.

В пресс-релизе организации говорится о том, что итальянские правоохранительные органы должны следовать презумпции невиновности в отношении отечественных биатлонистов.

Также в министерстве отметили, что придерживаются самых строгих наказаний в отношении нарушивших антидопинговый кодекс спортсменов и представителей тренерского штаба.

Ранее сообщалось, что журналист и YouTube-блогер Василий Уткин прокомментировал обыски у членов национальной сборной России по биатлону.