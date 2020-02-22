Минспорта опубликовало заявление по поводу обысков у сборной России
Министерство спорта Российской Федерации на своем официальном сайте опубликовало заявление по поводу обысков у членов национальной сборной по биатлону.
В пресс-релизе организации говорится о том, что итальянские правоохранительные органы должны следовать презумпции невиновности в отношении отечественных биатлонистов.
Также в министерстве отметили, что придерживаются самых строгих наказаний в отношении нарушивших антидопинговый кодекс спортсменов и представителей тренерского штаба.
Ранее сообщалось, что журналист и YouTube-блогер Василий Уткин прокомментировал обыски у членов национальной сборной России по биатлону.