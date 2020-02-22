Панарин повторил достижения Овечкина и Малкина в НХЛ

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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил достижения Александра Овечкина и Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против »Каролины Харрикейнз» Панарин отдал голевую передачу, тем самым набрав 400-е очко в рамках «регулярки».

Панарин стал пятым действующим игроком НХЛ, набравшим 400 очков в первых пяти сезонах. Этого же результата достигали Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин, Сидни Кросби (оба «Питтсбург Пингвинз») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).

Ранее сообщалось, что сын Овечкина посетил тренировку «Вашингтона».