Панарин повторил достижения Овечкина и Малкина в НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин повторил достижения Александра Овечкина и Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Во время матча регулярного чемпионата НХЛ против »Каролины Харрикейнз» Панарин отдал голевую передачу, тем самым набрав 400-е очко в рамках «регулярки».
Панарин стал пятым действующим игроком НХЛ, набравшим 400 очков в первых пяти сезонах. Этого же результата достигали Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин, Сидни Кросби (оба «Питтсбург Пингвинз») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»).
Ранее сообщалось, что сын Овечкина посетил тренировку «Вашингтона».