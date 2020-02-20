Российская биатлонистка Резцова отказалась выступать за другую страну
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова дала комментарии по поводу смены спортивного гражданства ее дочери, биатлонистки сборной России Кристины Резцовой, сообщает Sport24.
Напомним, Резцова-старшая говорила, что ее дочь может поменять гражданство, если ей не дадут выступить на чемпионате мира.
«Кристина сказала, что не будет менять страну. Я поддерживаю ее, она молодец», — заявила Анфиса Резцова.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка Резцова может сменить гражданство.