Уайлдер и Фьюри подрались на дуэли взглядов

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Боксеры-супертяжеловесы американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на дуэли взглядов, сообщает «РЕН ТВ».

Сначала спортсмены обменивались репликами, но затем их общение переросло в потасовку.

Матч-реванш между боксерами называют самым ожидаемым боем за последние 20 лет. Поединок состоится 23 февраля.

Фьюри и Уайлдер встречались на ринге в 2018 году. Бой закончился вничью.

Ранее в Федерации бокса России отреагировали на отмену боя Мурата Гассиева.