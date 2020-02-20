Уайлдер и Фьюри подрались на дуэли взглядов
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Боксеры-супертяжеловесы американец Деонтей Уайлдер и британец Тайсон Фьюри подрались на дуэли взглядов, сообщает «РЕН ТВ».
Сначала спортсмены обменивались репликами, но затем их общение переросло в потасовку.
Матч-реванш между боксерами называют самым ожидаемым боем за последние 20 лет. Поединок состоится 23 февраля.
Фьюри и Уайлдер встречались на ринге в 2018 году. Бой закончился вничью.
Ранее в Федерации бокса России отреагировали на отмену боя Мурата Гассиева.