Форвард «Рейнджерс» Бучневич забросил шайбу в матче против «Чикаго»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата сезона-2019/20 против «Чикаго Блэкхоукс».
Россиянин забросил свою шайбу на статоре третьего периода, тем самым сделав счет 1:2 в свою пользу.
В роди ассистентов для Бучневича выступил Крис Крайдер, которому в апреле 2020 года исполниться 29 лет.
Напомним, что в настоящее время обе команды располагаются все зоны в плей-офф.
Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в регулярных сезонах заокеанского чемпионата.