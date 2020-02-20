Форвард «Рейнджерс» Бучневич забросил шайбу в матче против «Чикаго»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата сезона-2019/20 против «Чикаго Блэкхоукс».

Россиянин забросил свою шайбу на статоре третьего периода, тем самым сделав счет 1:2 в свою пользу.



В роди ассистентов для Бучневича выступил Крис Крайдер, которому в апреле 2020 года исполниться 29 лет.

Напомним, что в настоящее время обе команды располагаются все зоны в плей-офф.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в регулярных сезонах заокеанского чемпионата.