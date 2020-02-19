Проворов рассказал, как остановить Овечкина
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Защитник «Филадельфия Флайерз» Иван Проворов рассказал, как можно остановить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, передает «Матч ТВ».
В активе российского форварда 698 шайб, что позволяет ему занимать восьмое место в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Надо играть к Овечкину близко, не давать ему бросать. Всей пятеркой не давать ему входить в зону. Играть самим больше с шайбой. Когда ты ее контролируешь и не отдаешь, то соперник не может забить», — заявил Проворов.
Ранее сообщалось, что форвард «Торонто» оторвался от Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ.