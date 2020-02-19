Олимпийская чемпионка: в сборной России происходит какая-то ерунда

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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева высказалась о происходящем в женской сборной России по биатлону, передает RT.

На протяжении нескольких гонок, в том числе и на чемпионате мира, который проходит в Антхольце, россиянки не могут завоевать медали.

«Я бы, скорее, задавала вопросы не спортсменам, а тренерам. Видно же, что в команде происходит какая-то ерунда. А такие вещи всегда отражаются на спортсменах», — заявила Зайцева.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России ждет медалей от биатлонисток.