Нападающий «Боруссии» Холанд вышел на первое место в списке бомбардиров ЛЧ

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд вышел на первое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала плей-офф турнира против «Пари Сен-Жермен» норвежский форвард оформил дубль и принес своей команде победу со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Теперь Холанд делит первое место в списке бомбардиров с нападающим мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски. У обоих игроков по десять забитых мячей.

На групповой стадии Лиги чемпионов норвежец выступал за австрийский «Зальцбург».

Ранее сообщалось, что Холанд признан лучшим игроком матча против «ПСЖ».