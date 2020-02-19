Объявлен лучший игрок матча «Атлетико» — «Ливерпуль»
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Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча, прошедшая в столице Испании, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. По словам технического наблюдателя УЕФА Хинеса Мелендеса, игрок «Атлетико» полностью нейтрализовал нападающего гостей Мохамеда Салаха.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ответная встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 11 марта.
Ранее был представлен официальный мяч плей-офф Лиги чемпионов.