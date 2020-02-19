Сотникова рассказала о причинах госпитализации
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.
Бывшая спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку.
«Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова в Instagram.
Экс-фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также четырехкратной победительницей первенства России.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка попала в больницу.
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Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье �� со мной уже все хорошо ���� Операция прошла успешно и я в надежных руках ���� Немного переработала �� Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами ������ Ваша Sotka ����❤️ #всехлюблю #всемспасибо #ещесильнее #ещебыстрее #ещевыше