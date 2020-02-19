Сотникова рассказала о причинах госпитализации

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова рассказала о своем состоянии после операции.

Бывшая спортсменка поблагодарила фанатов за поддержку.

«Со мной уже все хорошо. Операция прошла успешно, и я в надежных руках. Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», — написала Сотникова в Instagram.

Экс-фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также четырехкратной победительницей первенства России.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка попала в больницу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Уважаемые мои и любимые болельщики , большое спасибо за ваше искреннее беспокойство за мое здоровье �� со мной уже все хорошо ���� Операция прошла успешно и я в надежных руках ���� Немного переработала �� Впереди ещё реабилитация , но я справлюсь и надеюсь совсем скоро мы увидимся с вами ������ Ваша Sotka ����❤️ #всехлюблю #всемспасибо #ещесильнее #ещебыстрее #ещевыше

Публикация от �������������� ������������������ (@adelina_sotnikova14)