Биатлонист Логинов пропустит сингл-микст на ЧМ в Антхольце

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Российский биатлонист Александр Логинов пропустит сингл-микст на чемпионате мира, который в настоящее время проходит в итальянском Антхольце. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, тренерский штаб решил, что россиянин испытывает чрезмерную нагрузку на турнире, поэтому на сингл-микст будет выбран кто-то другой из членов сборной России.

Стоит отметить, что во всех остальных видах программы участие Логинова запланировано.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Мария Пахноцкая прокомментировала критику в адрес отечественного чемпиона мира по биатлону Александра Логинова.