Тренер сборной России по биатлону назвал кандидатов на участие в эстафете

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Старший тренер сборной России по биатлону Сергей Белозеров назвал кандидатов на участие в эстафетной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, главным критерием для попадания в число возможных участников гонки станет скорость хода по дистанции.

При этом, отметил Белозеров, лишь Александр Логинов отличается стабильной стрельбой в купе с быстрым движением по дистанции. Поэтому шансы остальных мужчин на участие в эстафете примерно одинаковы.

Ранее сообщалось, что глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал чемпиона мира — 2020 Александра Логинова не слушать завистников.