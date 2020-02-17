Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой недели в НХЛ

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

Россиянин помог своей команде одержать три победы в регулярном чемпионате, отразив 94,9% бросков.

Первой звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. В его активе десять (4+6) очков в четырех матчах.

Третьим стал нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Тайлер Тоффоли, забросивший четыре шайбы за два матча. В игре с «Колорадо Эвеланш» (3:1) он оформил хет-трик.

Ранее Василевский также вошел в тройку лучших игроков недели в НХЛ.