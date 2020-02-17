Первый гол Коршкова в НХЛ не спас «Торонто» от поражения «Баффало»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейберс» оказался сильнее «Торонто Мэйпл Лифс».
Встреча прошла в Баффало и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхан Ларссон, Конор Шири, Джек Айкел, Кайл Окпосо и Джимми Веси.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Егор Коршков и Зак Хайман. Стоит отметить, что для 23-летнего россиянина эта шайба стала первой в заокеанской карьере.
После этой победы «Баффало» набрал 62 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Даллас Старз».