Первый гол Коршкова в НХЛ не спас «Торонто» от поражения «Баффало»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Баффало Сейберс» оказался сильнее «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча прошла в Баффало и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юхан Ларссон, Конор Шири, Джек Айкел, Кайл Окпосо и Джимми Веси.



У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Егор Коршков и Зак Хайман. Стоит отметить, что для 23-летнего россиянина эта шайба стала первой в заокеанской карьере.

После этой победы «Баффало» набрал 62 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» оказалась сильнее «Даллас Старз».