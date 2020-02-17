Биатлонистка Херманн назвала золото Логинова достижением настоящего

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Немецкая биатлонистка Дениз Херманн назвала золото Александра Логинова на чемпионате мира в Антхольце в спринтерской достижением настоящего. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По ее словам, допинговая история с ЭПО осталась в прошлом россиянина, поэтому победа, которую он добыл в спринте, не должна восприниматься с осуждением.

Напомним, что немка сама отбывала дисквалификацию за метилгексанамин.

Ранее Александр Логинов рассказал о поддержке жены на чемпионате мира.