«Лацио» разделался с «Интером» в матче Серии А
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В очередном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» оказался сильнее миланского «Интера».
Встреча состоялась в столице страны на Олимпийском стадионе в присутствии 60 тысяч человек и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле, успешно реализовавший одиннадцатиметровой удар, а также Сергей Милинкович-Савич.
У проигравшей команды единственный гол оказался на счету Эшли Янга.
После этой победы «орлы» набрали 56 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Подопечные Антонио Конте с 54 баллами опустились на третью позицию.
Ранее сообщалось, что «Сельта» Смолова вырвала в гостях ничью у «Реала».