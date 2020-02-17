«Лацио» разделался с «Интером» в матче Серии А

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В очередном матче 24-го тура чемпионата Италии по футболу римский «Лацио» оказался сильнее миланского «Интера».

Встреча состоялась в столице страны на Олимпийском стадионе в присутствии 60 тысяч человек и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле, успешно реализовавший одиннадцатиметровой удар, а также Сергей Милинкович-Савич.

У проигравшей команды единственный гол оказался на счету Эшли Янга.

После этой победы «орлы» набрали 56 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Подопечные Антонио Конте с 54 баллами опустились на третью позицию.

Ранее сообщалось, что «Сельта» Смолова вырвала в гостях ничью у «Реала».