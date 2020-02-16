Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира
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Российский биатлонист Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Спортсмен допустил один промах и отстал на 23,9 секунды от занявшего первое место француза Эмильена Жаклена (31.15,2; 0 штрафных кругов). Второе место занял представитель Норвегии Йоханнес Бе (+0,4; 2).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля. 18 февраля женщины проведут индивидуальную гонку.
Ранее сообщалось, что итальянка Доротея Вирер выиграла гонку преследования.
Биатлон. Чемпионат мира. Антхольц
Гонка преследования. 12,5 км
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 31.15,2 (0);
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — +0,4 (2);
3. Александр Логинов (Россия) — + 23,9 (1).