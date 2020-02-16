«Флорида» без Бобровского проиграла «Эдмонтону»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз».
Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» в присутствии 15 069 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 1:4.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Ларссон, Леон Драйзайтль, Дарнелл Нерс и Кайлер Ямамото.
У хозяев единственный гол на свой лицевой счет оформил Джонатан Юбердо.
После этой победы «нефтяники» набрали 68 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.
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