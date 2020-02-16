«Флорида» без Бобровского проиграла «Эдмонтону»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/675/10526675/upload-RTS8F17-pic905-895x505-68594.jpg">

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» уступила «Эдмонтон Ойлерз».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти Центр» в присутствии 15 069 зрителей и завершилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Адам Ларссон, Леон Драйзайтль, Дарнелл Нерс и Кайлер Ямамото.

У хозяев единственный гол на свой лицевой счет оформил Джонатан Юбердо.

После этой победы «нефтяники» набрали 68 очков и поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Андрей Василевский стал первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия»