Василевский стал первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз».
Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амалие Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.
По итогам встречи российский голкипер Андрей Василевский был признан первой звездой матча.
Второй звездой стал нападающий хозяев Стивен Стэмкос, записавший на свой лицевой счет две результативные передачи, третьей — Брейден Пойнт, отличившийся одной заброшенной шайбой.
После этой победы «молнии» набрали 83 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
Ранее сообщалось, что «Тампа» переписала клубный рекорд по числу домашних побед подряд.