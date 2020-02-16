Василевский стал первой звездой матча «Тампа» — «Филадельфия»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Филадельфии Флайерз».

Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амалие Арена» и завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

По итогам встречи российский голкипер Андрей Василевский был признан первой звездой матча.

Второй звездой стал нападающий хозяев Стивен Стэмкос, записавший на свой лицевой счет две результативные передачи, третьей — Брейден Пойнт, отличившийся одной заброшенной шайбой.

После этой победы «молнии» набрали 83 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что «Тампа» переписала клубный рекорд по числу домашних побед подряд.