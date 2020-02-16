Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

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Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» и сборной России Андрей Василевский установил историческое достижение в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Благодаря победе в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии», отечественный вратарь продлил клубную серию без поражений в основное время до 21 игры.

Этот результат стал всего шестым за всю историю НХЛ. Лидером по данному показателю является Пит Петерс, не проигрывавший 27 матчей подряд.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» нанес поражение «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.