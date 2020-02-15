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Руководство «Манчестер Сити» провело экстренное собрание футболистов после решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду от еврокубов на два сезона, сообщает The Telegraph.

По информации издания, после пресс-релиза организации игроки получили текстовые сообщения с просьбой прийти на собрание с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано. На встрече функционер рассказал о дальнейших планах команды.

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить английский клуб за нарушение финансового фэйр-плей, а также оштрафовать команду на €30 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА.