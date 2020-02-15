Нападающий «Рейнджерс» Бучневич набрал 35-е очко в сезоне НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич набрал 35-е очко в сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Коламбус Блю Джекетс». Бучневич открыл счет в матче на 22-й секунде игры, голевые передачи на свой счет записали Джейкоб Труба и Крис Крайдер.
Таким образом, российский игрок набрал 35 (13+22) очков в 57 играх текущего сезона.
Ранее сообщалось, что Бобровский может пропустить матч с «Эдмонтоном» из-за болезни.