Соболев раскрыл детали перехода в «Спартак»

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Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев раскрыл детали перехода в столичный клуб. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, первый контакт с руководством красно-белых состоялся за два дня до завершения сделки.

«Я узнал об интересе «Спартака» после первого сбора с «Крыльями Советов». Мне позвонил агент и сообщил об интересе со стороны москвичей. Я дал добро на переход, после чего все и случилось», — сказал Соболев.

Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина о начале переговоров с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.