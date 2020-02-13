Соболев раскрыл детали перехода в «Спартак»
Нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев раскрыл детали перехода в столичный клуб. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, первый контакт с руководством красно-белых состоялся за два дня до завершения сделки.
«Я узнал об интересе «Спартака» после первого сбора с «Крыльями Советов». Мне позвонил агент и сообщил об интересе со стороны москвичей. Я дал добро на переход, после чего все и случилось», — сказал Соболев.
Ранее сообщалось, что известный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин раскритиковал решение нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина о начале переговоров с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.