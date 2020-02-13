Парикмахер Тарасова прокомментировал скандальную фотографию

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Парикмахер бывшего полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова Денис Ли прокомментировал скандальную фотографию игрока, на которой рядом с ним написано слово «коронавирус». Об этом сообщает «Чемпионат».

По словам мастера, именно он стал инициатором данного юмористического фото.

«Люди, которые нашли в фотографии расизм — дебилы. У них слабое чувство юмора. Кажется, что русские обиделись на нее больше, чем сами азиаты», — сказал Ли.

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