Парикмахер Тарасова прокомментировал скандальную фотографию
Парикмахер бывшего полузащитника столичного «Локомотива» Дмитрия Тарасова Денис Ли прокомментировал скандальную фотографию игрока, на которой рядом с ним написано слово «коронавирус». Об этом сообщает «Чемпионат».
По словам мастера, именно он стал инициатором данного юмористического фото.
«Люди, которые нашли в фотографии расизм — дебилы. У них слабое чувство юмора. Кажется, что русские обиделись на нее больше, чем сами азиаты», — сказал Ли.
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