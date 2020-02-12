«Краснодар» может приобрести игрока «Наполи» Юнеса

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«Краснодар» может приобрести игрока итальянского «Наполи» Амина Юнеса. Об этом сообщает портал CalcioNapoli24.

По информации источника, немецкий игрок желает покинуть команду Дженнаро Гаттузо ради получения регулярной игровой практики.

Краснодарская команда уже провела предварительные переговоры с представителями футболиста и в настоящий момент оценивает возможность успешного завершения сделки.

В текущем сезоне Юнес провел на поле всего шесть игр, в которых получил одно предупреждение.

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