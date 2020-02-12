Василий Березуцкий хочет видеть Кокорина в ЦСКА

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий хочет видеть нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в стане армейского клуба. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 28-летний игрок линии атаки способен усилить абсолютно любой клуб российского чемпионата.

«С большим удовольствием бы взглянул на Сашу в ЦСКА. Я уверен в его футбольных качествах на 100%. Насколько я знаю, в последнее время он находился в великолепной форме, поэтому я могу точно сказать — он себя еще покажет», — сказал Березуцкий.

Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью назвал клубы, которые будут бороться за место в топ-4 Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона.