Дембеле из-за травмы может пропустить остаток сезона, включая Евро

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Полузащитник каталонской «Барселоны» Усман Дембеле из-за травмы может пропустить остаток текущего сезона, включая предстоящий чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

По информации источника, период восстановления француза после операции составит полгода. В случае, если прогноз медиков подтвердится, то игрок больше не сыграет ни в этом сезоне, ни на Евро-2020.

Напомним, что 22-летний вингер разорвал проксимальное сухожилие бицепса правого бедра.

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Бразилии Роналдо признался, что не хотел уходить из «Барселоны» в 1997 году.