Москва — первый регион России по «футбольности»

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Sport ConnectSport Connect совместно с принадлежащим Григорию Березкину РБК составили рейтинг регионов России по их «футбольности».

Известно, что при составлении списка исследователи опирались на пять критериев, в число которых входят: число воспитанников-профессионалов, обучение лицензированных тренеров, функционирование школ и академий высокого уровня, количество манежей, где дети имеют возможность заниматься зимой, и процент населения, периодически играющего в футбол.

Максимальный балл, который регион мог получить по каждому критерию равнялся пяти, в то время как минимальны — нулю, а за академии и школы — до десяти.

В результате исследования, лидером рейтинга оказалась Москва, так как в российской столице расположено сразу четыре академии — ЦСКА, «Локомотив», «Чертаново» и «Спартак».

За столичным регионом следует Краснодарский край, опередивший москвичей по числу выданных тренерских лицензий категорий С и D. Третья строчка у Ростовской области, четвертая позиция — у Санкт-Петербурга.

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