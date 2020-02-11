В НХЛ появился дефицит клюшек из-за коронавируса
Из-за эпидемии коронавируса в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) столкнулись с нехваткой клюшек.
Как информирует Boston Globe, клюшки, которыми играют в НХЛ, в основном производятся небольшими партиями в Китае. Однако из-за эпидемии, которая в настоящий момент бушует в Поднебесной, многие компании прекратили работу.
Вследствие этих факторов главная хоккейная лига мира осталась без новых запасов клюшек в самой середине сезона-2019/2020.
Стоит отметить, что эпидемия вспыхнула в декабре 2019 года. От нового коронавируса 2019-nCoV уже умерли 910 человек, а число зараженных выросло до 40 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Неймара ждет новый иск.