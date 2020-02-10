ЦСКА готов предложить €4 млн за Кака

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Московский ЦСКА может приобрести защитника бразильского «Крузейро» Кака, сообщает uai.com.br.

По информации издания, переговоры по сделке ведет международный инвестиционный фонд. «Крузейро» принадлежат 60% экономических прав на переход футболиста. Если ЦСКА сделает официальный запрос по Кака, сделка будет завершена.

20-летний защитник принял участие в 22 матчах за главную команду «Крузейро».

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 34 очка.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о возможных приобретениях на трансферном рынке.