Голкипер «Тампы» Василевский признан третьей звездой недели в НХЛ

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Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан третьей звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

Россиянин принял участие в трех матчах регулярного чемпионата и помог команде одержать три победы. Он пропускал в среднем 1,67 шайбы и отражая 93,6 процента бросков.

Вторым стал форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор. В его активе 8 (3+5) очков, что является лучшим показателем прошедшей недели.

Первой звездой признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликинс. Он оформил два шат-аута и сохранял свои ворота в неприкосновенности на протяжении 173 минут и 39 секунд.

Ранее сообщалось, что Василевский был признан первой звездой матча «Тампа» — «Питтсбург Пингвинз».